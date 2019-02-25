На Украине задержали экс-начальника Генштаба ВСУ

Генеральная прокуратура Украины подтвердила задержание экс-начальника Генерального штаба ВСУ Владимира Заманы. Об этом сообщает агентство УНИАН.
Факт задержания подтвердил пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко. Однако он отказался раскрывать какие-либо подробности дела до брифинга главного военного прокурора Анатолия Матиоса.
Генерал Владимир Замана покинул пост главы генштаба в 2014 году на фоне беспорядков в Киеве.
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