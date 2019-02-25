Мама девочки, едва не погибшей в детсаду на Урале: Она валялась, как тряпка

При этом руководство учреждения считает, что воспитательница сделала всё, что могла.

Прокуратура начала проверку в детском саду в Златоусте (Челябинская область) после инцидента с трёхлетней девочкой, которая чуть не погибла, повиснув на капюшоне во время прогулки. Об этом сообщает НТВ.

Мать девочки Татьяна Кирякова рассказала, что не смогла без слёз смотреть на видео этого инцидента, и выразила недовольство действиями воспитательницы.

— Она со спокойной душой сидела и смотрела, как Ксюша висит. У меня просто сразу были слёзы, я и не предполагала, что она так долго там находилась, что она, как тряпка, валялась, — заявила мать девочки.

Сейчас сотрудники прокуратуры проверяют всю необходимую документацию, связанную с устройством сотрудников детского сада. Кроме того, проверят и качество сооружений на игровой площадке — не соответствующие требованиям безопасности будут снесены.

При этом руководство учреждения считает, что воспитательница сделала всё, что могла. Сейчас её временно отстранили от работы. Сама она изначально пыталась скрыть факт произошедшего, однако вскоре призналась, что не сразу заметила девочку.

Ранее Лайф публиковал видео инцидента.