Порошенко заявил, что мечтает стать депутатом Европарламента

В прошлом году лидер Незалежной убежал с дебатов в Европарламенте, испугавшись критики.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что мечтает стать депутатом Европейского парламента. Такое заявление он сделал на молодёжном форуме "Мнение молодёжи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС".

— Для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю, — быть депутатом Европейского парламента, — сказал Порошенко.

Лидер Незалежной отметил, что такую должность он хотел бы получить после работы в качестве главы государства.

Напомним, в прошлом году украинский дипломат Олег Волошин уличил Петра Порошенко в том, что он убежал с дебатов в Европарламенте, испугавшись критики.