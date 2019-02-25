Порошенко заявил, что мечтает стать депутатом Европарламента

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что мечтает стать депутатом Европейского парламента. Такое заявление он сделал на молодёжном форуме "Мнение молодёжи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС".
— Для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю, — быть депутатом Европейского парламента, — сказал Порошенко.
Лидер Незалежной отметил, что такую должность он хотел бы получить после работы в качестве главы государства.
Напомним, в прошлом году украинский дипломат Олег Волошин уличил Петра Порошенко в том, что он убежал с дебатов в Европарламенте, испугавшись критики.
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