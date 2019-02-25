Дуда обвинил УПА и СС "Галичина" в массовых убийствах поляков

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Дуда обвинил УПА и СС "Галичина" в массовых убийствах поляков

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Анджей Дуда. Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Президент Польши Анджей Дуда обвинил Украинскую повстанческую армию* и СС "Галичина" в убийстве поляков в годы Второй мировой войны.

В эфире Польского радио 24 Дуда заявил, что именно эти две организации ответственны за убийство поляков в населённом пункте Гута Пеняцкая подо Львовом. По его словам, их убили за польский язык и собственную идентичность.

Кроме того, Дуда посетил траурные мероприятия.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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