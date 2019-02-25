Дорогая, я перезвоню. Юнкер прервал речь на пресс-конференции из-за звонка жены

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер был вынужден прервать свою речь на пресс-конференции по итогам саммита Лиги арабских государств и ЕС в Египте из-за телефонного звонка от жены.

WATCH: Jean-Claude Juncker answers a phone call during the EU-Arab League summit in Sharm El Sheikh.



'It was the usual suspect... my wife!', he says. pic.twitter.com/YDhpMFrNRW — Philip Sime (@PhilipSime) 25 февраля 2019 г.

На кадрах видно, как в какой-то момент у Юнкера зазвонил телефон. Он извинился перед собравшейся публикой и ответил на звонок.

После недолгого разговора он сказал, что это "как обычно" была его жена.