Неизвестные пытались отправить по почте из Каира древнеегипетские мумии

Артефакты изъяты и отправлены в местный музей для проведения дальнейших исследований.

Сотрудники аэропорта Каира обнаружили две древнеегипетские мумии в одной из посылок, которая должна была отправиться в Бельгию. Об этом сообщает Министерство по делам памятников древности Египта.

Как отмечается, останки мумий были хорошо спрятаны внутри музыкальных колонок. Контрабанду смогли найти при помощи рентгенографического исследования посылок.

В общей сложности из колонок извлекли две ноги, нижнюю часть левой руки, целую руку и элемент туловища. Эксперты подтвердили, что части мумий подлинны. Их изъяли и отправили в музей Каира для проведения дальнейших исследований.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Египте в ходе раскопок было обнаружено древнее кладбище с 40 мумиями.