"Из фрика в человека". "Руки-базуки" решился удалить воспалённые бицепсы

Сейчас молодой человек начал принимать сильнодействующие препараты, которые растворяют тромбы — иначе ни один врач не согласится его оперировать.

Кирилл Терешин, получивший известность благодаря огромным "рукам-базукам", решился на операцию по удалению воспалённых бицепсов. Об этом он сообщил подписчикам в своём Telegram-канале.

Сейчас молодой человек начал принимать сильнодействующие препараты, которые растворяют тромбы — иначе ни один врач не согласится его оперировать. Лекарства он будет пить в течение полугода и только потом может пройти хирургическое вмешательство.

После удаления "рук-базук" Терешин намерен заняться спортом, начать тренироваться и "докачаться" до 110 килограммов.

— Возможно, даже буду готовиться и участвовать в настоящих боях. То есть меня ждёт трансформация из фрика в человека, — заявил "синтоловый качок".