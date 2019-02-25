Volkswagen показал новый кроссовер T-Roc R

Модель сможет разгоняться до 250 км/ч благодаря мотору мощностью 300 лошадиных сил.

Немецкий автоконцерн Volkswagen показал первые фотографии мощного кроссовера T-Roc R, премьера которого состоится на автосалоне в Женеве.

Отмечается, что модель оснастили турбодвигателем мощностью 300 л.с, который будет работать в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DSG и полным приводом. Максимальная скорость составит 250 км/ч, а до "сотни" самая "заряженная" версия модели сможет разогнаться за 4,9 секунды.

Обновится и передняя часть авто. Покупатели получат обновлённую решётку радиатора и передний бампер с большим воздухозаборником, массивным спойлером и задним диффузором с четырьмя патрубками спортивной выхлопной системы.

Продажи авто, как ожидается, начнутся осенью.