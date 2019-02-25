"Очень больно". Гусинский шокирован смертью Малашенко

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"Очень больно". Гусинский шокирован смертью Малашенко

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Игорь Малашенко. Фото: ©РИА Новости/Екатерина Чеснокова 

Бывший медиамагнат Владимир Гусинский прокомментировал информацию о смерти одного из основателей НТВ — Игоря Малашенко, который покончил с собой в Испании.

— Я в шоке. Мне очень больно. Больше ничего не хочу говорить, — приводятся слова создателя телевизионной компании НТВ в телеграм-канале Алексея Венедиктова.

Сегодня стало известно о смерти Игоря Малашенко — одного из создателей НТВ, супруга журналистки Божены Рынской и бывшего медиаменеджера. Его коллеги сообщили, что политолог покончил с собой в своём доме в Испании.

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