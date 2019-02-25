Двое детей и один взрослый скончались от гриппа в Оренбургской области

По словам врачей, причиной смерти стало молниеносное течение болезни и позднее обращение к медикам.

В Оренбургской области двое детей и один взрослый умерли от гриппа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав региона.

— Основными причинами смерти стали тяжёлое, молниеносное течение болезни и позднее обращение к врачам. Люди занимались самолечением, — говорится в сообщении.

По данным Минздрава, уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе продолжает оставаться высоким. В областных больницах дополнительно развёрнуто более 260 коек. От общего числа заболевших 3,8% поступают в стационарные отделения.