В Ростове-на-Дону двое попали в больницу после "мексиканского противостояния"

В Ростове-на-Дону двух молодых людей госпитализировали после трёхсторонней перестрелки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
— Между ранее знакомыми людьми произошла ссора. В ходе конфликта трое мужчин открыли друг по другу стрельбу из травматических пистолетов, — говорится в сообщении.
В результате конфликта двое получили различные травмы и были отправлены в больницу. Третьего участника перестрелки задержали и доставили в районный отдел полиции.
Отметим, мексиканским противостоянием называют вооружённое столкновение трёх или более людей, где каждый выступает сам за себя.
Ранее Лайф рассказывал о том, что три человека скончались в результате перестрелки в мексиканском баре.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени