В Ростове-на-Дону двое попали в больницу после "мексиканского противостояния"

Мексиканским противостоянием называют вооружённое столкновение трёх или более людей, каждый из участников которого выступает сам за себя.

В Ростове-на-Дону двух молодых людей госпитализировали после трёхсторонней перестрелки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

— Между ранее знакомыми людьми произошла ссора. В ходе конфликта трое мужчин открыли друг по другу стрельбу из травматических пистолетов, — говорится в сообщении.

В результате конфликта двое получили различные травмы и были отправлены в больницу. Третьего участника перестрелки задержали и доставили в районный отдел полиции.

Отметим, мексиканским противостоянием называют вооружённое столкновение трёх или более людей, где каждый выступает сам за себя.

Ранее Лайф рассказывал о том, что три человека скончались в результате перестрелки в мексиканском баре.