Юный герой. Челябинский школьник поймал грабителя и сдал его полиции

Ученик 11-го класса одной из челябинских школ задержал грабителя и удерживал его до приезда полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Инцидент произошёл 11 февраля. У 48-летней местной жительницы из квартиры украли золотую цепочку стоимостью около 25 тысяч рублей. В момент ограбления на улице гулял школьник со своей собакой. Услышав крики, он решил помочь женщине.
Спустя некоторое время на место случившегося приехали полицейские и задержали преступника.
Школьника наградили благодарственными письмами от врио главы города и начальника городского УМВД, а также подарили ему спортивный инвентарь.
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