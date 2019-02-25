Юный герой. Челябинский школьник поймал грабителя и сдал его полиции

Во время прогулки с собакой он услышал крики о помощи и не мог пройти мимо. В итоге мальчика наградили благодарственными письмами и подарили спортивный инвентарь.

Ученик 11-го класса одной из челябинских школ задержал грабителя и удерживал его до приезда полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент произошёл 11 февраля. У 48-летней местной жительницы из квартиры украли золотую цепочку стоимостью около 25 тысяч рублей. В момент ограбления на улице гулял школьник со своей собакой. Услышав крики, он решил помочь женщине.

Спустя некоторое время на место случившегося приехали полицейские и задержали преступника.

Школьника наградили благодарственными письмами от врио главы города и начальника городского УМВД, а также подарили ему спортивный инвентарь.