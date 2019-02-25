Путин поручил создать оргкомитет саммита Россия –Африка

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Путин поручил создать оргкомитет саммита Россия –Африка

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Президент РФ Владимир Путин поручил создать оргкомитет саммита Россия — Африка, который пройдёт в 2019 году. Председателем организационного комитета назначен помощник президента РФ Юрий Ушаков. Об этом сообщается в указе, который размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

— Постановляю образовать организационный комитет по подготовке и проведению в РФ в 2019 году саммита Россия — Африка и других мероприятий в формате Россия — Африка, — говорится в указе российского лидера.

Теперь у Ушакова есть месяц, чтобы утвердить состав оргкомитета.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что сам саммит пройдёт осенью.

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