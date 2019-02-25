ТЦ "Атриум" в Москве эвакуируют из-за угрозы взрыва

Торговый центр "Атриум" в Москве эвакуируют после анонимного звонка о "минировании". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

— Эвакуируют ТРК "Атриум" по адресу: улица Земляной вал, дом 33, — говорит собеседник агентства.

Ранее из-за сообщений об угрозе взрыва был эвакуирован Московский городской суд. Отмечалось, что на электронную почту суда пришло письмо, что в здании заложена бомба.

Новой волной сообщений и звонков о "минировании", которая началась в России в январе этого года, затронуты города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов.