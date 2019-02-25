Порошенко анекдотом про Кубу и самбу рассказал, как Украина идёт в ЕС — видео

Президент Украины Пётр Порошенко на встрече со студентами в Киевской области рассказал анекдот про Кубу и самбу. По его мнению, подобным образом Незалежная приближается к Евросоюзу. Выступление украинского лидера транслировал телеканал "112 Украина".

— У нас приезжает делегация украинская на Кубу и говорит: "Друзья, ну, у вас тут большие проблемы на Кубе, у вас тут никто не работает". Никто. Как только собираются 3–5 кубинцев, они сразу начинают танцевать самбу. Может, начнёте работать? Говорят: "Давайте, начнём. С чего будем начинать? Давайте мы соберём митинг под лозунгом "Давайте работать. Самбе — нет!". — Ну давайте. Собрали митинг, выступает Фидель, говорит: "Давайте работать. Самбе — нет!" и вся площадь подхватила и начала танцевать и петь в ритме самбы, — шутит Порошенко.

— Мне кажется, что у нас так делается евроинтеграция. Найти кого-нибудь, кто против — нет, а как собираемся — (Пританцовывает). Друзья, нам не танцы нужны, нам нужна ваша свобода. Нам нужны общие победы, — прокомментировал свой же анекдот украинский лидер.

Ранее на встрече с молодыми людьми Порошенко заявил, что мечтает стать депутатом Европейского парламента.