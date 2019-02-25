Инстабабушка. Участников "Московского долголетия" научат зарабатывать в Сети

Оказалось, что представителям старшего поколения пришлись по душе социальные сети.

Участников проекта "Московское долголетие" научат зарабатывать и коммуницировать в Сети на мастер-классе "Инстабабушка". Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Мероприятие пройдёт 28 февраля в Институте дополнительного профессионального образования работников социальной сферы. Приурочено оно будет к годовщине проекта.

— На мастер-классе гости смогут изучить возможности социальных сетей для поиска единомышленников и друзей, узнают, как продвигать собственные проекты, и познакомятся с модной профессией блогера. После занятия все участники мастер-класса получат сертификаты, — говорится в сообщении.

Оказалось, что москвичам старшего поколения пришлись по душе социальные сети. Пенсионеры активно выкладывают и обрабатывают фотографии, и видно, что пытаются создавать презентации и многое другое.