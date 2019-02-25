В одном из павильонов ВДНХ нашли утерянную картину художника Щербакова

Сергей Собянин рассказал, что в 1960-х картину повесили под купол помещения и забыли на годы.

На ВДНХ во время работ в павильоне "Животноводство" нашли утерянную картину советского художника-соцреалиста Бориса Щербакова. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице во "ВКонтакте".

По словам градоначальника, изначально крупное полотно размером 4х5 метров украшало Центральный павильон выставки. На нём изображены река, пастбище и фермы на заднем плане.

— Но в 1960-х экспозицию сменили, картину перенесли в другой павильон, повесили под куполом и забыли на годы, — написал Собянин.

По его словам, эта картина — "большая находка и часть истории ВДНХ". После реставрации павильона она займёт там почётное место.