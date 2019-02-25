Только два бренда. Названы самые продаваемые в России корейские автомобили

Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили топ-10 самых продаваемых на российском рынке корейских автомобилей.
Самым продаваемым автомобилем стал KIA Rio — 100,1 тысячи проданных экземпляров за 2018 год. На втором месте расположились два автомобиля от Hyundai — кроссовер Creta и седан Solaris — 67,6 тысячи и 65,6 тысячи проданных машин.
Пятёрку лидеров замыкают KIA Sportage (32,7 тысячи штук) и Hyundai Tucson (23 тысячи машин).
Оставшиеся пять мест в рейтинге занимают автомобили KIA: Optima, Seed, Soul, Cerato, Sorento Prime.
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