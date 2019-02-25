Немецкий политик призвал учить русский язык, чтобы наладить диалог с РФ

Политик напомнил, что русский язык — самый распространённый среди народов славянской группы и важнейший в межнациональном общении.

Вице-председатель парламента Баварии Маркус Риндершпахер считает, что, чтобы диалог с Россией был более полноценным, необходимо увеличить количество часов русского языка в школах. Его слова цитирует газета Süddeutsche Zeitung.

По его словам, с учётом политического, экономического и культурного значения РФ в Европе и мире нужно, чтобы интерес к языку страны вновь вырос.

— Тем, кто хочет развивать отношения с Россией, необходимо начать именно с языка, — сказал Риндершпахер.

Он напомнил, что русский язык — наиболее распространён среди народов славянской группы и является самым важным в межнациональном общении в странах бывшего СССР. Помимо этого, русский язык играет значительную роль как один из шести официальных языков ООН.

Как ранее писал Лайф, в конце прошлого года в Брюсселе прошла акция в поддержку русскоязычных школ Латвии.