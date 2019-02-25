Студент МГУ покончил с собой в общежитии в Москве

23-летний студент МГУ покончил с собой в общежитии на Воробьёвых горах. Как сообщает телеграм-канал Life Shot, причины трагедии уточняются.

Друзья молодого человека отзывались о нём как о талантливом химике. Однако за последний семестр студент накопил много долгов и часто прогуливал. Сегодня он собирался прийти на пару по нефтехимии, однако уже на занятии одногруппники молодого человека узнали о его самоубийстве.

На месте происшествия работает комиссия. В МГУ подтвердили информацию о смерти студента, не уточнив обстоятельств.