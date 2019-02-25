Родственники Малашенко не обращались в посольство в Испании

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Родственники Малашенко не обращались в посольство в Испании

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Фото: © L!FE/Кристина Зайцева

Родные и близкие одного из создателей НТВ — Игоря Малашенко не обращались в российское посольство в Испании. Об этом ТАСС сообщили в диппредставительстве.

Отмечается, что испанские правоохранители пока не уведомляли официально российское посольство. Родственники умершего также не обращались к дипломатам.

Сейчас посольство выясняет все обстоятельства случившегося.

Сегодня стало известно о смерти Игоря Малашенко — одного из создателей НТВ, супруга журналистки Божены Рынской и бывшего медиаменеджера. Его коллеги сообщили, что политолог покончил с собой в своём доме в Испании.

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