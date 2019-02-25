Гленн Клоуз и Кики Лэйн — вне конкуренции. Стилист оценила наряды на "Оскаре"

На прошедшем в ночь на 25 февраля вручении престижных кинонаград некоторые актёры и актрисы удивили своим неоднозначным внешним видом.

Звёзды Голливуда, которые выбрали нестандартные наряды на красную дорожку "Оскара", выглядели очень спорно. Об этом в беседе с Лайфом заявила стилист Лина Дембикова.

— Актрисы, которые выбрали лаконичную классику, — вне списка модных провалов: я в восторге от Кики Лэйн в Atelier Versace, Реджины Кинг в Oscar de la Renta и Гленн Клоуз в Carolina Herrera. Те, кто пошли на риск и выбрали нестандартные фактуры, выглядели очень спорно: Рэйчел Вайс, Эмма Стоун и Сара Полсон, — сказала Дембикова.

Она отметила, что актрисы, нарядившиеся в лаконичную классику, ожидаемо оказались вне списка модных провалов.

— В истории с выбором платья для Билли Портера и выборе лучшего фильма было слишком много нарочитого акцента на толерантность. Но, наверное, это то, что здесь и сейчас имеет место быть, — подчеркнула Дембикова.

Ране Лайф составил подборку семи звёздных образов, за которые на "Оскаре" всем было стыдно.