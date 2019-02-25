"Лучший медиаменеджер". Чубайс прокомментировал смерть Малашенко

По его словам, Игорь Малашенко внёс важный вклад в предвыборную кампанию Бориса Ельцина в 1996 году.

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс прокомментировал сообщения о смерти одного из создателей НТВ Игоря Малашенко. На своей странице в "Фейсбуке" руководитель компании отметил, что умерший был лучшим медиаменеджером и равных ему не было.

— НТВ 90-х стало легендой именно благодаря таланту, чутью, смелости и принципиальности Малашенко, — сказал Чубайс.

Он также отметил, что Малашенко внёс важный вклад в предвыборную кампанию Бориса Ельцина в 1996 году.

— Он работал предельно эффективно, толково, как никто бы другой не смог, — отметил глава "Роснано".

Сегодня стало известно о смерти Игоря Малашенко — одного из создателей НТВ, супруга журналистки Божены Рынской и бывшего медиаменеджера. Его коллеги сообщили, что политолог покончил с собой в своём доме в Испании.