$30 млн за бриллиант. Леди Гага покорила всех на церемонии вручения "Оскара"

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$30 млн за бриллиант. Леди Гага покорила всех на церемонии вручения "Оскара"

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Фото: © Richard Shotwell/Invision/AP

Украшение на шее артистки считается одним из самых крупных жёлтых самоцветов (128,4 карата).

Американская актриса и певица Леди Гага пришла на церемонию вручения кинопремии "Оскар" в колье с жёлтым бриллиантом. Его стоимость — 30 миллионов долларов. Об этом сообщает THR.

Бриллиант на шее Гаги считается одним из самых крупных жёлтых самоцветов (128,4 карата). Его удалось обнаружить на южноафриканском руднике. После самоцвет купил Чарльз Тиффани и изготовил дамское украшение.

Ранее Лайф сообщал, что актёры скопировали наряды друг друга на премии "Оскар". А ведомство NASA поздравило с премией "Оскар" создателей фильма "Человек на Луне".

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