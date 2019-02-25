$30 млн за бриллиант. Леди Гага покорила всех на церемонии вручения "Оскара"

Украшение на шее артистки считается одним из самых крупных жёлтых самоцветов (128,4 карата).

Американская актриса и певица Леди Гага пришла на церемонию вручения кинопремии "Оскар" в колье с жёлтым бриллиантом. Его стоимость — 30 миллионов долларов. Об этом сообщает THR.

LADY GAGA IS A LEGEND!



9X GRAMMY WINNER

2X GOLDEN GLOBE WINNER

BAFTA WINNER

AND NOW

O S C A R WINNER 🏆 #Oscars pic.twitter.com/N3NqefxZdb — I love u Gaga ⭐ (@jazzpunkpop) February 25, 2019

Бриллиант на шее Гаги считается одним из самых крупных жёлтых самоцветов (128,4 карата). Его удалось обнаружить на южноафриканском руднике. После самоцвет купил Чарльз Тиффани и изготовил дамское украшение.

Ранее Лайф сообщал, что актёры скопировали наряды друг друга на премии "Оскар". А ведомство NASA поздравило с премией "Оскар" создателей фильма "Человек на Луне".