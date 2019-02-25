Назван главный источник богатства американок

Оказалось, что большую часть ресурсов в самых богатых домохозяйствах контролируют мужчины.

Для большинства женщин в США единственный шанс попасть в 1% домохозяйств с самым высоким доходом (более $845 тысяч в год) — выйти замуж и получить доступ к деньгам супруга. Гендерный разрыв в доходах не сокращался с 90-х. Об этом говорится в исследовании, которое провели в Университете Северной Каролины (Шарлотт).

Учёные заявили, что среди мужчин только 15% необходим был дополнительный доход жён, чтобы преодолеть порог, который отделяет их от заветного 1%. В это же время лишь 5% женщин в самых богатых семьях самостоятельно зарабатывает достаточно для того, чтобы можно было претендовать на место на вершине.

Также стало известно, что американские женщины получают учёные степени чаще мужчин. Но это не помогает им на рынке труда. В частности, специалисты указывают на гендерные препятствия для бизнеса в США. Оказалось, женщинам сложнее получать банковские кредиты и финансирование под свой бизнес.