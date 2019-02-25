В Сети возмутились получившим "Оскар" фильмом про менструацию

Русскоязычные пользователи остались в недоумении от того, что лента "Точка. Конец предложения" получила "Оскар" в категории "Лучший документальный короткометражный фильм".

Фильм "Точка. Конец предложения" повествует о группе женщин, которая проживает в индийской деревне. Женщины решаются запустить производство доступных прокладок. Таким образом они ведут борьбу со стигматизацией месячных, а также пытаются помочь местным жительницам — у последних в течение нескольких десятилетий не было доступа к гигиеническим средствам, из-за чего они испытывали трудности со здоровьем.

У пользователей в Сети такое решение жюри Американской киноакадемии вызвало недоумение. Также их насмешила речь автора фильма — иранский режиссёр Райка Зехтабчи расплакалась на сцене и рассказала, что это не связано с тем, что у неё критические дни. Женщина удивилась, что её работа получила "Оскар", она также поблагодарила коллег и Netflix, где состоялась премьера документального фильма.

Фильм про менструацию получил Оскар. А награждённые актрисы прямо на сцене сказали, что у них сейчас месячные и они эту победу посвящают феминизму. Остановите планету, я сойду🤦 — Andrew Lantuh (@lantushok) February 25, 2019

Что за дичь - речь про менструальное равенство? #Oscars — Надежда Дятлова (@Esperer7) February 25, 2019

выиграла короткометражка про месячные? все закрывайте оскар лучше уже не будет как же я ору — джей эс (@madmoonjs) February 25, 2019

Посмотреть на всех лауреатов премии в этом году можно в нашем материале.