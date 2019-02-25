В Сети возмутились получившим "Оскар" фильмом про менструацию

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В Сети возмутились получившим "Оскар" фильмом про менструацию

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Фото: © Jordan Strauss/Invision/AP

Русскоязычные пользователи остались в недоумении от того, что лента "Точка. Конец предложения" получила "Оскар" в категории "Лучший документальный короткометражный фильм".

Фильм "Точка. Конец предложения" повествует о группе женщин, которая проживает в индийской деревне. Женщины решаются запустить производство доступных прокладок. Таким образом они ведут борьбу со стигматизацией месячных, а также пытаются помочь местным жительницам — у последних в течение нескольких десятилетий не было доступа к гигиеническим средствам, из-за чего они испытывали трудности со здоровьем.

У пользователей в Сети такое решение жюри Американской киноакадемии вызвало недоумение. Также их насмешила речь автора фильма — иранский режиссёр Райка Зехтабчи расплакалась на сцене и рассказала, что это не связано с тем, что у неё критические дни. Женщина удивилась, что её работа получила "Оскар", она также поблагодарила коллег и Netflix, где состоялась премьера документального фильма.

Посмотреть на всех лауреатов премии в этом году можно в нашем материале.

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