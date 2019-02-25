Песков опроверг сообщения, что Путин счёл оправданным задержание Калви

Президент России Владимир Путин не высказывал на одной из закрытых встреч свою позицию относительно задержания основателя Baring Vostok Майкла Калви. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

— Однозначно нет. Президент констатировал факты. Никаких своих предпочтений не высказывал, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, правомерно ли утверждение, что Путин счёл оправданным задержание Калви.

Основателя и управляющего партнёра инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и ещё пятерых человек задержали 15 февраля. По версии следствия, они похитили 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" с помощью мошеннической схемы. Суд арестовал Калви 16 февраля.

Как сообщал ранее Песков, Путину докладывают информацию о следственных действиях по делу топ-менеджеров инвестфонда Baring Vostok.