Лукашенко объявил выговор министру образования после ЧП в Столбцах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил выговор министру образования после поножовщины в школе города Столбцы. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу лидера страны.
Как отмечается, выговор был объявлен за "непринятие должных мер по обеспечению безопасных условий пребывания детей в учреждениях общего среднего образования".
Напомним, в белорусском городе Столбцы ученик ворвался в класс с ножом и ударил им учительницу в шею. 15-летний подросток скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан сотрудниками уголовного розыска при поддержке ОМОНа.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что глава районного исполнительного комитета и глава Минобразования — первые, с кого нужно спрашивать за случившееся в школе.
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