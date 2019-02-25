Лукашенко объявил выговор министру образования после ЧП в Столбцах

Ранее белорусский лидер заявлял, что председатель райисполкома и глава Минобразования — первые, с кого нужно спрашивать за случившееся.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил выговор министру образования после поножовщины в школе города Столбцы. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу лидера страны.

Как отмечается, выговор был объявлен за "непринятие должных мер по обеспечению безопасных условий пребывания детей в учреждениях общего среднего образования".

Напомним, в белорусском городе Столбцы ученик ворвался в класс с ножом и ударил им учительницу в шею. 15-летний подросток скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан сотрудниками уголовного розыска при поддержке ОМОНа.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что глава районного исполнительного комитета и глава Минобразования — первые, с кого нужно спрашивать за случившееся в школе.