Не из-за гастролей. MARUV объяснила свой отказ от участия в Евровидении

Украинская певица MARUV в своём инстаграме объяснила причины отказа от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение".
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Сегодня наша встреча с НТКУ длилась около семи часов, в результате которой, мы так и не пришли к соглашению двух сторон. За несколько часов до жеребьевки меня попросили участвовать в Национальном отборе на «Евровидение – 2019». Я согласилась и выиграла, и с большой гордостью готова была представлять свою родную страну - Украину на международной песенной арене. Как ранее я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене. Я искренне благодарю и ценю каждого, кто в меня верил и голосовал. И прошу вас принять этот факт и не идти на конфронтацию. Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчество без цензуры. Завтра я проснусь с новыми силами - побеждать и популяризировать свою музыку в мире.
Она отметила, что встреча с представителями НОТУ продолжалась почти семь часов, однако стороны за это время не смогли прийти к соглашению.
— За несколько часов до жеребьёвки меня попросили участвовать в Национальном отборе на Евровидение-2019. Я согласилась и выиграла, и с большой гордостью готова была представлять свою родную страну — Украину на международной песенной арене, — написала артистка.
По её словам, решение об отказах от концертов в России не было для неё принципиальным.
— Я — гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая своё пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я музыкант, а не бита на политической арене, — добавила певица.
Ранее Лайф сообщал, что певица MARUV не будет представлять Украину на музыкальном конкурсе "Евровидение-2019" в Израиле.
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