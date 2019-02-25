Не из-за гастролей. MARUV объяснила свой отказ от участия в Евровидении

Настоящей причиной решения об отказе от участия в конкурсе стало присутствие некоторых пунктов в договоре.

Украинская певица MARUV в своём инстаграме объяснила причины отказа от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение".

Она отметила, что встреча с представителями НОТУ продолжалась почти семь часов, однако стороны за это время не смогли прийти к соглашению.

— За несколько часов до жеребьёвки меня попросили участвовать в Национальном отборе на Евровидение-2019. Я согласилась и выиграла, и с большой гордостью готова была представлять свою родную страну — Украину на международной песенной арене, — написала артистка.

По её словам, решение об отказах от концертов в России не было для неё принципиальным.

— Я — гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая своё пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я музыкант, а не бита на политической арене, — добавила певица.

Ранее Лайф сообщал, что певица MARUV не будет представлять Украину на музыкальном конкурсе "Евровидение-2019" в Израиле.