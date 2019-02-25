Медведев назначил Дмитрия Кириллова руководителем Росводресурсов

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Медведев назначил Дмитрия Кириллова руководителем Росводресурсов

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Дмитрий Медведев. Фото: © РИА Новости/Екатерина Штукина

Ранее Кириллов трудился на посту директора Департамента госполитики и регулирования в области водных ресурсов в Минприроды РФ.

Глава кабинета министров Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Дмитрий Кириллов назначен руководителем Федерального агентства водных ресурсов России. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства.

— Назначить Кириллова Дмитрия Михайловича руководителем Федерального агентства водных ресурсов, — указано в документе.

Как отмечается, Кириллов сменил на данном посту врио руководителя агентства Вадима Никанорова. Ранее он трудился в должности директора Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов в Минприроды РФ.

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