Медведев назначил Дмитрия Кириллова руководителем Росводресурсов

Глава кабинета министров Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Дмитрий Кириллов назначен руководителем Федерального агентства водных ресурсов России. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства.
— Назначить Кириллова Дмитрия Михайловича руководителем Федерального агентства водных ресурсов, — указано в документе.
Как отмечается, Кириллов сменил на данном посту врио руководителя агентства Вадима Никанорова. Ранее он трудился в должности директора Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов в Минприроды РФ.
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