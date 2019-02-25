Глава Marvel развеял слухи о взрослом рейтинге у сольного фильма о Чёрной Вдове

По словам Кевина Файги, у американской студии даже в планах не было ставить ленте рейтинг R.

Президент студии Marvel Кевин Файги заявил, что компания не планирует ставить рейтинг R фильму про Чёрную Вдову. Об этом сообщает ComicBook.

— Такого вообще не было в планах. Кто-то пишет: "Я слышал, что у фильма будет рейтинг R. И остальные повторяют", — рассказал Файги. Также он отметил, что Marvel не планирует в обязательном порядке выпускать больше двух кинолент в год, как в 2019 году.

Что же касается фильма о Чёрной Вдове, то он, по всей видимости, выйдет с рейтингом PG-13 (привычный рейтинг для кинокомиксов Marvel). В настоящий момент у фильма нет даты выхода.