Глава Marvel развеял слухи о взрослом рейтинге у сольного фильма о Чёрной Вдове

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Глава Marvel развеял слухи о взрослом рейтинге у сольного фильма о Чёрной Вдове

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Фото: © Википедия, Marvel

По словам Кевина Файги, у американской студии даже в планах не было ставить ленте рейтинг R.

Президент студии Marvel Кевин Файги заявил, что компания не планирует ставить рейтинг R фильму про Чёрную Вдову. Об этом сообщает ComicBook.

— Такого вообще не было в планах. Кто-то пишет: "Я слышал, что у фильма будет рейтинг R. И остальные повторяют", — рассказал Файги. Также он отметил, что Marvel не планирует в обязательном порядке выпускать больше двух кинолент в год, как в 2019 году.

Что же касается фильма о Чёрной Вдове, то он, по всей видимости, выйдет с рейтингом PG-13 (привычный рейтинг для кинокомиксов Marvel). В настоящий момент у фильма нет даты выхода.

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