Генпрокурор Украины обвинил экс-начальника Генштаба ВСУ в потере Крыма

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что действия бывшего начальника Генштаба ВСУ Владимира Заманы привели к потере Крыма. Об этом он написал в своём "Фейсбуке".

— Именно Владимир Замана издал директиву, которой подчинил руководителю Военно-морских сил (руководитель ВМС Ильин, принявший затем российскую присягу. — Прим. Лайфа) все части тактической группы "Крым" ВСУ, что фактически парализовало сопротивление украинских военнослужащих в мирное время, — написал он.

По мнению Луценко, реформа ВСУ, которая проводилась с 2012 по 2014 год, уничтожила военные комиссариаты, из-за чего была "заблокирована мобилизация в 2014 году".

Как писал ранее Лайф, Генеральная прокуратура Украины подтвердила задержание экс-начальника Генерального штаба ВСУ Владимира Заманы.