Президент Боливии заявил, что Мадуро могут убить

По его словам, если с венесуэльским лидером что-то случится, то отвечать за это будут госсекретарь Майк Помпео и сенатор Марк Рубио.

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что его венесуэльского коллегу Николаса Мадуро могут убить. Об этом сообщает агентство ABI.

— После того как они (США и их союзники. — Прим. Лайфа) потерпели неудачу, что сейчас говорит Помпео? Он говорит: "Мадуро остались считанные дни". Прошлой ночью один американский сенатор сказал: "Мадуро должен быть убит", — заявил Моралес.

По его словам, если с венесуэльским лидером что-то произойдёт, то отвечать за это будут госсекретарь Майк Помпео и сенатор Марк Рубио.

Политический кризис в Венесуэле продолжается с 23 января, когда оппозиционный лидер Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом страны. Позже в ряде американских СМИ появилась информация, что перед этим ему позвонили из Белого дома.

В ответ на это Мадуро разорвал дипотношения с Вашингтоном, обвинив американские власти в попытке организовать в Каракасе госпереворот и назвав своего оппонента Гуайдо марионеткой США.

В Вашингтоне же не исключают проведения военной операции в Венесуэле. Ранее сегодня США расширили список санкций против Боливарианской республики.