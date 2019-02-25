Познер заявил, что Малашенко был чрезвычайно сдержанным и корректным человеком

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Познер заявил, что Малашенко был чрезвычайно сдержанным и корректным человеком

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Политолог Игорь Малашенко и Божена Рынска. Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал смерть одного из основателей НТВ и политолога Игоря Малашенко.

— Он был организатором, причём очень хорошим, очень толковым и очень профессиональным. Безусловно, он понимал многое в своём деле, как организатор средства массовой информации, — сказал Познер беседе с ФАН.

Он отметил, что Малашенко был чрезвычайно вежливым, сдержанным и корректным человеком. По мнению Познера, он сыграл несомненную роль в развитии телевидения в России.

Напомним, сегодня стало известно о смерти Игоря Малашенко — одного из создателей НТВ, супруга журналистки Божены Рынской и бывшего медиаменеджера.

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