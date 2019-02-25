Силуанов рассказал, сколько денег уйдёт на поручения Путина в рамках послания

Читайте также

Силуанов рассказал, сколько денег уйдёт на поручения Путина в рамках послания

29

Антон Силуанов. Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Глава Минфина отметил, что сумма уточнялась по мере того, насколько оценивалась каждая поставленная российским лидером задача.

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, сколько денег потребуется на поручения президента Владимира Путина в рамках Послания Федеральному собранию. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, объём ресурсов, который необходим на реализацию послания, корректировался по мере понимания поставленных президентом задач.

— Что касается денег, то это в этом году порядка 85 млрд рублей, в следующие годы — 145–151 млрд рублей потребуется, по нашим оценкам, — сказал Силуанов.

Он добавил, что необходимые на исполнение поручений ресурсы будут браться по мере корректировок бюджета текущего года или относительно текущих ресурсов.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×