Силуанов рассказал, сколько денег уйдёт на поручения Путина в рамках послания

Глава Минфина отметил, что сумма уточнялась по мере того, насколько оценивалась каждая поставленная российским лидером задача.

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, сколько денег потребуется на поручения президента Владимира Путина в рамках Послания Федеральному собранию. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, объём ресурсов, который необходим на реализацию послания, корректировался по мере понимания поставленных президентом задач.

— Что касается денег, то это в этом году порядка 85 млрд рублей, в следующие годы — 145–151 млрд рублей потребуется, по нашим оценкам, — сказал Силуанов.

Он добавил, что необходимые на исполнение поручений ресурсы будут браться по мере корректировок бюджета текущего года или относительно текущих ресурсов.