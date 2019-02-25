Собчак — о смерти Малашенко: Не могу прийти в себя

Известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своём телеграм-канале прокомментировала новость о смерти одного из основателей НТВ Игоря Малашенко.

— Игорь Малашенко покончил с собой. Не могу прийти в себя. Благодарна ему за нашу совместную работу на президентской кампании. Считала его человеком порядочнейшим и очень креативным. Горжусь, что он возглавлял мой штаб... rip, — написала Собчак.

Стоит отметить, что Игорь Малашенко возглавлял предвыборный штаб Ксении Собчак во время президентских выборов 2018 года.

Сегодня стало известно о смерти Игоря Малашенко — одного из создателей НТВ, супруга журналистки Божены Рынской и бывшего медиаменеджера. Его коллеги сообщили, что политолог покончил с собой в своём доме в Испании.