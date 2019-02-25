Брошенного в Лосином Острове мальчика передали под опеку бабушки

Специалисты соцзащиты оказали помощь женщине в сборе документов, мальчика привезут к ней после выписки из больницы.

Брошенного матерью ребёнка в Лосином Острове передали под опеку бабушки, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента труда и социальной защиты населения.

— Специалисты соцзащиты оказали помощь бабушке в сборе документов, и 22 февраля ей была установлена опека над несовершеннолетним внуком. После того как ребёнка выпишут из больницы, женщина сможет забрать его домой, — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что сразу после инцидента сотрудники соцзащиты посетили квартиру, где проживал ребёнок вместе с матерью и бабушкой. Семья не состояла на социальном обслуживании в органах поддержки семьи и детства.

Напомним, утром 18 февраля 33-летняя женщина сообщила в полицию об исчезновении шестилетнего сына. Позже его нашли невредимым автомобилисты на МКАД неподалёку от Лосиного Острова. Мать ребёнка арестована, ей инкриминируют покушение на убийство малолетнего с особой жестокостью.