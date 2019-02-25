Доренко заявил, что Малашенко работал в "непростые времена"

Журналист Сергей Доренко прокомментировал смерть медиаменеджера Игоря Малашенко. Воспоминания о нём Доренко написал в своём телеграм-канале.

— Игорь Малашенко был невыносимо чистым и рафинированным интеллигентом. Мне это казалось избыточным, чрезмерным, — рассказал он.

По словам Доренко, чтобы компенсировать снобизм коллеги, он "громко ругался и закидывал ноги на его журнальный столик". При этом он отметил, что Малашенко работал в непростые времена.

Напомним, один из создателей НТВ и муж Божены Рынской Игорь Малашенко покончил с собой в понедельник, 25 февраля. Ранее юрист рассказал, как Рынска может лишить экс-жену Малашенко наследства.