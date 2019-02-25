Путин поздравил конькобежца Кулижникова с победой на чемпионате мира

Российский лидер Владимир Путин поздравил конькобежца Павла Кулижникова с выигрышем золотых медалей на мировом первенстве в голландском Херенвене.

— Яркий талант, исключительное трудолюбие и неизменный настрой на победу позволили вам одолеть достойных соперников, убедительно подтвердить свои высокие позиции в мировом конькобежном спорте, — указывается в сообщении на официальном сайте Кремля.

При этом Путин подчеркнул, что в успехе Кулижникова велика заслуга и его наставников.

Напомним, 24-летний российский конькобежец Павел Кулижников стал первым в спринтерском многоборье, набрав 137,390 балла. Для спортсмена эта победа стала третьей на чемпионатах мира в данной дисциплине.