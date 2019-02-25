"Верх цинизма!" Подросток-инвалид получил повестку в военкомат в Екатеринбурге

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"Верх цинизма!" Подросток-инвалид получил повестку в военкомат в Екатеринбурге

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Фото: © Flickr/ Nikita No Komment

Жителю Екатеринбурга, у которого врачи диагностировали ДЦП, 25 февраля пришла повестка с требованием явиться в местный военкомат для постановки на воинский учёт.

Как уточняется, парень 2002 года рождения является инвалидом с детства, поскольку получил травму ещё при родах.

Соответствующие документы медкомиссия выдала, когда ребёнку был всего год. В последней справке, полученной в 2009 году отмечается, что срок инвалидности установлен до 2020-го.

Мама мальчика с возмущением прокомментировала случившийся инцидент.

— Это просто верх цинизма! Ребёнок с рождения не ходит, а его вызывают в военкомат! — приводит её слова портал 66.ru.

Она рассказала, что сын даже не прописан в квартире, на адрес которой пришла повестка.

— Так ещё и в уклонисты запишут, — добавила жительница Екатеринбурга.

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