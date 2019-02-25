В пятый раз. Самая толстая кошка Великобритании нашла хозяина

Отмечается, что впервые животное попало в приют в 2017 году и за всё время её четыре раза возвращали обратно.

Кошка Митзи, которая считается самой толстой в Соединённом Королевстве, наконец-то нашла новый дом. Об этом сообщили сотрудники приюта Вудсайд в Плимуте.

'Fairytale ending' for fat cat Mitzi returned four times https://t.co/meuCFf4FvU — BBC News (UK) (@BBCNews) February 24, 2019

Как уточняется, новыми хозяевами животного станут родственники предыдущего владельца, скончавшегося ранее. Кошка попадёт к ним уже в апреле.

— Нам поступали запросы из США, Швеции и Ближнего Востока, но мы рады, что хозяином станет человек, который уже знает и любит её, — цитирует Би-би-си Элен Лекуант, управляющую приюта.

Ранее животное попало в приют в 2017 году, на тот момент оно весило 7,7 килограмма. Благодаря усилиям сотрудников приюта и специальной диете кошка похудела до 5,3 килограмма.

Последний раз Митзи вновь оказалась в приюте в январе 2019 года.