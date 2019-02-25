В Москве неизвестный зарезал мужчину в супермаркете

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В Москве неизвестный зарезал мужчину в супермаркете

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Фото: © Flickr/Tom Woodward

Неизвестный зарезал 24-летнего мужчину в супермаркете на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, между двумя посетителями магазина произошёл конфликт, переросший в драку.

— В ходе неё злоумышленник нанёс молодому человеку несколько колото-резаных ранений и скрылся. Молодой человек от полученных ранений скончался, — рассказали в правоохранительных органах.

Отмечается, что убийца был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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