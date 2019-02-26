Пенс пригрозил изоляцией сторонникам Мадуро

При этом он отметил, что в ближайшее время против действующего Правительства Венесуэлы будут введены более жёсткие санкции.

Поддержка Николаса Мадуро может стать причиной изоляции его союзников на международной арене. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс во время выступления перед группой Лимы в Колумбии.

Политик призвал союзников в регионе заморозить нефтяные активы, ограничив доступ правительства Мадуро к финансам, а также передать контроль над активами союзников Мадуро правительству оппозиционного лидера Хуана Гуайдо.

Пенс также потребовал представителей присутствующих стран ограничить выдачу виз ближнему кругу Мадуро.

При этом он отметил, что в ближайшее время против действующего Правительства Венесуэлы будут введены более жёсткие санкции.

— Мы будем работать, чтобы отыскать и вернуть народу Венесуэлы все деньги до последнего доллара, которые были украдены (членами правительства Мадуро. — Прим. Лайфа), — цитирует Пенса Associated Press.

Как писал Лайф, США также внесли в санкционный список четырёх граждан Венесуэлы.