Российские туристы стали чаще летать внутри страны

Зимой доля бронирования авиабилетов по внутренним направлениям выросла с 67% до 74%, а по зарубежным — сократилась до 26% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает сервис Biletix.

В то же время отмечается, что стоимость билетов по всем направлениям выросла. Так, средний билет туда-обратно внутри страны обойдётся в 13 410 рублей (11 374 в прошлом году). Такой же билет за границу теперь стоит 27 329 рублей (18 266 в прошлом году).

Самыми популярными внутренними направлениями этой зимой стали Москва, Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург и Краснодар. Те, кто предпочёл отдохнуть за границей, чаще всего выбирали Минск, Ереван, Тбилиси, Бангкок или Прагу.