"Был гением в музыке". Скончался вокалист группы Talk Talk Марк Холлис

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"Был гением в музыке". Скончался вокалист группы Talk Talk Марк Холлис

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Фото: © Twitter/Sebastián

На 65-м году жизни умер вокалист популярной в 80-е поп-группы Talk Talk Марк Холлис. Об этом сообщил в "Фейсбуке" один из участников коллектива, басист Пол Уэбб.

— Он был гением в музыке, и для меня было честью и большой удачей играть с ним в одной группе, — написал Уэбб.

О причинах смерти Холлиса пока неизвестно.

Talk Talk была основана в 1981 году и распалась в 1992-м. Известность группе принесли синглы Talk Talk, It's my life, Such A Shame и Laughing Stock, выдержанные в жанре синти-попа. Всего у Talk Talk вышло пять студийных альбомов.

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