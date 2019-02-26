Россия предостерегла Британию от возможных провокаций в Керченском проливе

Российское посольство в Великобритании предостерегло правительство королевства от участия в провокациях в Керченском проливе.

В дипмиссии отметили, что провокации со стороны Украины угрожают "миру и стабильности в регионе", и напомнили, что участие иностранных граждан в незаконной деятельности в проливе противоречит нормам международного права.

— Что касается возможного участия Великобритании в планах Киева, то мы надеемся, что Лондон воздержится от таких сомнительных авантюр, — говорится в распространённом посольством сообщении.

Дипломаты также подчеркнули, что любая попытка маневрирования в Керченском проливе будет расцениваться как нарушение границ РФ.

Напомним, 25 ноября три судна ВМС Украины пересекли границу России и продолжили движение в сторону Керченского пролива. Действия Киева расценили как провокацию. Все три судна были задержаны.

По данным ФСБ России, экипажам всех трёх кораблей была поставлена задача скрытно пройти к Керченскому проливу.