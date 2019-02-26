На Украине могут изменить правила отбора участников на Евровидение

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко предложил изменить правила национального отбора на Евровидение. По его словам, исполнителей, выступающих с концертами в России, нельзя отправлять на музыкальный конкурс.

— Надо делать изменения в правилах отбора, которые предусматривают ограничение для тех исполнителей, которые гастролируют на территории государства-агрессора, — сказал Кириленко в эфире телеканала "Прямой".

Вице-премьер также напомнил, что отбором участников занимается не государство, а Общественное телевидение.

— Могут вообще без каких-либо публичных конкурсов назначить, могут провести какой-то узкий экспертный конкурс, а могут с привлечением экспертов и также широкого голосования, — добавил Кириленко.

Напомним, в Незалежной всё ещё не определились с исполнителем, который представит страну на Евровидении-2019. Ранее стало известно, что победительница отбора певица Maruv не поедет на конкурс. Отказ выступать она объяснила несогласием с некоторыми пунктами в контракте.

Конкурс Евровидение-2019 пройдёт с 14 по 18 мая в Тель-Авиве под девизом "Позволь себе мечтать".