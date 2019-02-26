В Москве завели уголовное дело после избиения мужчиной директора школы

После нападения мужчины на директора школы в Южном Бутове возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".
Как сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов, в отношении нападавшего "избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде".
Напомним, инцидент случился в школы № 2109. Как писал Лайф, мужчина решил таким образом "защитить" работавшую воспитательницей сестру, к которой были рабочие вопросы у директора. В ходе беседы он нанёс руководителю несколько ударов и был задержан полицией.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени