"Вы смеётесь?" Украинская писательница назвала отбор на Евровидение глумлением

Писательница Лариса Ницой заявила, что национальное телевидение Украины "решило поглумиться над зрителями".

Она обвинила телекомпанию в том, что в отборе приняла участие "куча коллаборантов", а жюри "набрало в рот воды и молчало, пока не возмутились телезрители".

— Они тут у всех конкурсантов спросили: "Чей Крым?" Вы что, смеётесь над нами?! — написала она на своей странице в "Фейсбуке".

Ницой также возмутило, что победительница отборочного конкурса MARUV выступает в России и даёт интервью на русском языке .

По словам писательницы, такая певица "недостойна" представлять Незалежную на Евровидении.

Напомним, на Украине ещё не определились с исполнителем, который поедет на Евровидение-2019 в Израиль. Ранее стало известно, что победительница отбора певица MARUV не будет представлять страну на конкурсе.

Конкурс Евровидение-2019 пройдёт с 14 по 18 мая в Тель-Авиве под девизом "Позволь себе мечтать".