"Испорченные еда и лекарства". Посол Венесуэлы рассказал о гумпомощи США

Дипломат подчеркнул, что перед отправкой груз не проверял ни Международный комитет Красного Креста, ни любая другая международная организация.

В грузовиках, направленных в Венесуэлу под видом гуманитарной помощи, были испорченные продукты и медикаменты. Об этом рассказал посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

Дипломат подчеркнул, что перед отправкой груз не был проверен ни Международным комитетом Красного Креста, ни любой другой международной организацией.

В то же время он отметил, что Россия предоставила семь тонн медикаментов, которые приняли, будучи уверенными в намерениях отправителя.

Кроме того, Тортоса выразил мнение, что Евросоюз едва ли на самом деле беспокоит судьба венесуэльского народа, поскольку введённые санкции не позволяют правительству закупить всё, что нужно населению.

— Здесь прослеживаются двойные стандарты. Они не стремятся вернуть в нашу страну демократию — они преследуют нашу власть, чтобы захватить нашу нефть, — цитируют дипломата "Известия".

При этом он признался, что администрация Мадуро, несмотря на угрозы США, надеется урегулировать разногласия с оппозицией мирным путём.

Как писал Лайф, ранее глава МИД Венесуэлы назвал "спектаклем" инцидент с гумконвоем и заявил, что президент страны Николас Мадуро не давал приказа стрелять по мирному населению.

Напомним, грузовик с гуманитарной помощью из Бразилии прибыл в Венесуэлу 23 февраля, однако телеканал Globo сообщил, что машины не смогли попасть на территорию Боливарианской Республики. Позже поступила информация, что сотрудники Нацполиции Венесуэлы подожгли машины.